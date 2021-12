Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Qatar a reçu une proposition totalement improbable…

Publié le 3 décembre 2021 à 2h00 par G.d.S.S.

Ancien buteur emblématique du début de l’ère QSI au PSG, Zlatan Ibrahimovic avoue avoir offert ses services au Qatar l’été dernier pour occuper le poste de directeur sportif à la place de Leonardo.

Malgré le recrutement XXL bouclé par Leonardo l’été dernier avec notamment les arrivées de Lionel Messi, Sergio Ramos ou encore Gianluigi Donnarumma, le PSG n’échappe pas aux critiques cette saison en raison de ses résultats jugés trop irréguliers. Et même les anciennes stars du projet QSI, à l’image de Zlatan Ibrahimovic, se montrent très durs sur l’image actuelle renvoyée par la direction du PSG. Et dans des extraits de son nouveau livre Adrénaline. Mes histoires inédites qui sont parues jeudi, l’ex buteur suédois du PSG fait même une révélation improbable en racontant comment il a posé sa candidature auprès de Nasser Al-Khelaïfi l’été dernier pour récupérer le poste de Leonardo.

« Je me suis offert au PSG en tant que directeur sportif »