PSG : Mauricio Pochettino prend les paris pour Lionel Messi !

Publié le 4 décembre 2021 à 6h15 par Th.B.

Bien qu’il ne trouve pas dans une réussite totale depuis son arrivée au PSG, au niveau purement statistique, Lionel Messi va inscrire un grand nombre de buts avec le Paris Saint-Germain comme l’a assuré son entraîneur Mauricio Pochettino.

Malgré ses trois passes décisives face à l’ASSE en fin de semaine dernière (3-1) et son but face au FC Nantes qui fut le premier en Ligue 1 quelques jours plus tôt, Lionel Messi piétine au niveau des statistiques depuis son arrivée au PSG cet été contrairement à son rival de toujours Cristiano Ronaldo qui empile les buts à Manchester United. Toutes compétitions confondues, Lionel Messi a inscrit quatre buts à Paris. Un bilan qui commence déjà à alarmer d’autant plus que sur le terrain, Messi ne fait pas une énorme différence comme il a pu le montrer même sur la fin avec le FC Barcelone.

« Il va marquer beaucoup de buts ici »