PSG - Malaise : Pierre Ménès dresse un constat accablant sur Lionel Messi...

Publié le 3 décembre 2021 à 4h15 par A.M.

Auteur d'une nouvelle prestation décevant, Lionel Messi semble en difficulté comme le souligne Pierre Ménès.

Arrivé libre cet été, Lionel Messi semble avoir du mal à s'imposer au PSG. Depuis le début de saison, il n'a inscrit que 4 bute toutes compétitions confondues et peine ainsi à retrouver son meilleur niveau et le rendement qui a fait de lui le meilleur joueur du monde. Après le match nul contre l'OGC Nice (0-0), durant lequel l'Argentin a encore livré une prestation décevante, Pierre Ménès ne cache pas son inquiétude pour Lionel Messi.

«Messi a semblé… vieux»