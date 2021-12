Foot - PSG

PSG - Malaise : Pochettino fait une grande prédiction pour l'avenir de Messi !

Publié le 3 décembre 2021 à 20h15 par A.M.

Invité à se prononcer sur les débuts compliqués de Lionel Messi, Mauricio Pochettino n'est absolument pas inquiet et assure que son compatriote va rapidement enchaîner les buts.

Arrivé libre cet été après que le FC Barcelone a annoncé que le club n'était pas en mesure de prolonger son contrat, Lionel Messi connaît toutefois des débuts compliqués depuis sa signature au PSG. En effet, l'international argentin n'a inscrit que 4 buts pour le moment, dont un seul en Ligue 1. Ses trois passes décisives contre l'ASSE (3-1) semblait avoir lancé sa saison. Mais contre l'OGC Nice, Lionel Messi a de nouveau livré une prestation décevante (0-0) quelques heures après l'obtention de son septième Ballon d'Or.

«C'est aussi une question de temps et il va marquer beaucoup de buts ici»