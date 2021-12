Foot - PSG

PSG - Clash : Pochettino répond à la sortie fracassante d'Ibrahimovic !

Publié le 3 décembre 2021 à 15h10 par A.M.

Alors que Zlatan Ibrahimovic a critiqué le manque de discipline et les problèmes de gestion au sein du PSG, Mauricio Pochettino a répondu.

Dans son style habituel, Zlatan Ibrahimovic n'a pas manqué de vivement critiquer la gestion du PSG depuis l'arrivée de QSI. Dans son nouveau livre Adrénaline. Mes histoires inédites , écrit en collaboration avec le journaliste de la Gazzetta dello Sport Luigi Garlando, le géant suédois ne mâche pas ses mots : « Si un joueur reçoit un ordre, il dit : "D'accord, ça va", puis il se plaint à Nasser, qui lui donne raison et ainsi le directeur sportif se retrouve en position de faiblesse. Mais si le directeur sportif, c'est moi et que ce joueur essaie de se comporter comme ça, c'est la première et dernière fois qu'il fait cela. Garanti . » Des propos qui n'ont pas manqué de faire parler.

«Je respecte les opinions de tout le monde»