Mercato - Barcelone : Ousmane Dembélé met la pression sur le Barça !

A Barcelone, la prolongation d’Ousmane Dembélé est le gros sujet du moment. Et en interne, on verrait clair dans le jeu du Français, du moins dans celui de son agent.

Depuis plusieurs semaines maintenant, au FC Barcelone, on répète que la prolongation d’Ousmane Dembélé est une priorité. En coulisse, le club de Joan Laporta s’active alors pour trouver un accord avec le Français et son agent. Toutefois, jusqu’à présent, les discussions n’ont mené à rien. Les craintes augmentent ainsi au Barça puisqu’à partir du 1er janvier, Dembélé, étant en fin de contrat, pourra négocier avec d’autres écuries européennes. De quoi un peu plus mettre la pression sur Barcelone pour obtenir le meilleur contrat.

Attendre le 1er janvier ?