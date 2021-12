Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ancelotti avait tout prévu pour Kylian Mbappé !

Publié le 5 décembre 2021 à 4h30 par T.M.

Cet été, Kylian Mbappé n’a finalement pas rejoint le Real Madrid. Pourtant, Carlo Ancelotti avait déjà ses plans pour évoluer avec l’attaquant du PSG.

Cela a été confirmé, Kylian Mbappé voulait quitter le PSG cet été. Finalement, le Français n’a pas eu gain de cause. Pourtant, le Real Madrid a tout fait pour réaliser le souhait de l’attaquant de Mauricio Pochettino. En effet, Florentino Pérez a formulé plusieurs offres pour tenter de convaincre le PSG, allant même jusqu’à proposer 200M€. Une somme folle pour un joueur qui n’avait plus qu’un an de contrat. Mais cela n’a donc pas été suffisant pour le PSG, qui a conservé Mbappé.

Ancelotti s’imaginait avec Mbappé !

Malgré ses efforts, le Real Madrid devra donc attendre pour avoir Kylian Mbappé. un échec auquel ne s’attendait pas forcément Carlo Ancelotti, qui avait déjà commencé à travailler au visage de son équipe avec le Français. Ainsi, selon les informations de Mario Cortegana, l’entraîneur du Real Madrid avait prévu d’évoluer en 4-4-2 avec un duo de pointe Mbappé-Benzema. Sur les ailes, on aurait retrouvé Vinicius Jr et Federico Valverde, tandis que cela aurait tourné entre Kroos, Modric et Casemiro au milieu. Des plans qu’il faut donc désormais remettre à plus tard.