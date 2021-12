Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Kylian Mbappé totalement désabusé en privé ?

Publié le 4 décembre 2021 à 13h45 par A.M.

Alors qu'il a récemment révélé avoir réclamé son départ l'été dernier, Kylian Mbappé aurait très mal vécu le refus du PSG de le laisser partir au Real Madrid

Dans la dernière semaine du mercato estival, Kylian Mbappé s'est retrouvé au cœur d'un feuilleton qu'il a vu être lié au Real Madrid. D'ailleurs, l'attaquant français révélait récemment avoir réclamé son départ du PSG. « J'ai demandé à partir, parce qu'à partir du moment où je ne voulais pas prolonger, je voulais que le club aie une indemnité de transfert pour avoir un remplaçant de qualité. C'est un club qui m'a beaucoup apporté, j'ai toujours été heureux, les quatre années que j'ai passées ici, et je le suis encore. Je l'ai annoncé assez tôt pour que le club puisse se retourner », assurait-il au micro de RMC .

Mbappé s'est senti piégé par le PSG