Mercato - PSG : Le Barça annonce la couleur pour ce successeur de Mbappé !

Publié le 4 décembre 2021 à 11h45 par Th.B.

Afin de doubler le PSG et les autres courtisans de Karim Adeyemi, le FC Barcelone serait prêt à prendre des risques économiques pour boucler le transfert de l’attaquant du RB Salzbourg.

En marge du prochain mercato estival, le PSG serait susceptible de perdre Kylian Mbappé. La cause ? Son engagement avec le Paris Saint-Germain convenu à l’été 2017 prendra fin le 30 juin prochain. Le Real Madrid semble être sa prochaine destination. Mais en l’état, le flou demeure concernant son avenir, le PSG semblant déterminé à tenter sa chance jusqu’au bout afin de lui faire apposer sa signature sur un nouveau contrat. Le10sport.com vous révélait en exclusivité le 25 août dernier qu’Erling Braut Haaland était la priorité du comité de direction du PSG en cas de départ de Mbappé. Néanmoins, le buteur du Borussia Dortmund ne serait pas l’unique option prise en considération puisque Karim Adeyemi en serait également une.

Le Barça prêt à faire de gros efforts pour Adeyemi !