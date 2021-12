Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L'opération Haaland lancée dès cet hiver ?

Publié le 4 décembre 2021 à 7h15 par La rédaction

Un élément révélé par Goal ces dernières heures pourrait bien changer la donne dans le dossier Haaland. Analyse.

Ces dernières heures, le média Goal a apporté de nouvelles révélations au sujet du dossier Haaland. Selon Goal , le Borussia Dortmund, qui a tenté en vain d’obtenir un accord d’Erling Haaland pour une prolongation, pourrait trancher en faveur d’une vente du joueur dès cet hiver, avant l’activation de sa clause de sortie de 75 millions d’euros programmée pour l’été prochain, et ce afin d’encaisser un montant de transfert supérieur, plus proche de la valeur réelle du joueur.

Le Real serait alors hors course

Si cette information exacte, alors cela pourrait offrir un avantage décisif au Paris Saint-Germain devant le Real Madrid, qui ne sera pas en mesure d’affronter cette surenchère. Pour Paris, il ne restera plus qu’à affronter les deux clubs de Manchester, et plus particulièrement City, qui présente un challenge sportif bien supérieur à celui de Manchester United.