Mercato - Barcelone : Xavi s’immisce dans les affaires de Laporta pour ce dossier chaud !

Publié le 4 décembre 2021 à 6h00 par Th.B.

Le FC Barcelone pourrait perdre Sergi Roberto en fin de saison en raison de l’expiration de son contrat actuel. Néanmoins, Xavi Hernandez a profité de son passage en conférence de presse vendredi afin d’affirmer toute l’importance de son ancien coéquipier au Barça.

Ces derniers temps, deux dossiers prennent de plus en plus d’ampleur en coulisse au FC Barcelone. En effet, pour des raisons contractuelles identiques, Sergi Roberto et Ousmane Dembélé pourraient bien devenir agents libres à la fin de la saison, à l’instar de Lionel Messi lors de l’expiration du dernier exercice. Et au même titre que pour le champion du monde tricolore, la prolongation de contrat de Roberto se compliquerait, au point que son entourage estimerait qu’il deviendrait de moins en moins probable qu’un accord soit trouvé entre les différentes parties pour une signature comme la presse ibérique l’a souligné ces dernières heures. De quoi pousser Xavi Hernandez, nouvel entraîneur du FC Barcelone et ancien coéquipier de Sergi Roberto, à monter au créneau.

Roberto est « un joueur fondamental pour l’équipe » selon Xavi