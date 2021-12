Foot - Mercato - Barcelone

Mercato : Loin de Barcelone, Antoine Griezmann retrouve le sourire !

Publié le 4 décembre 2021 à 5h15 par T.M.

Après deux années plutôt compliquées à Barcelone, Antoine Griezmann a retrouvé l’Atlético de Madrid. Et pour le Français, tout se passe plutôt bien actuellement chez les Colchoneros.

Si Antoine Griezmann réalisait un rêve en rejoignant le FC Barcelone en 2019, ce rêve a plutôt tourné au cauchemar. Pendant deux saisons en Catalogne, le Français n’a jamais réellement réussi à trouver sa place et cela s’est ressenti sur ses prestations. Un calvaire qui a finalement pris fin lors du dernier mercato estival. Devant se serrer la ceinture, le Barça s’est débarrassé de Griezmann, le renvoyant à l’Atlético de Madrid sous la forme d’un prêt avec option d’achat.

« Je vais bien, je profite et ça ira de mieux en mieux »