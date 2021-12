Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une nouvelle menace se profile pour Leonardo dans ces deux dossiers !

Publié le 4 décembre 2021 à 1h15 par La rédaction

En quête de renforts à moindre coût, le PSG s'intéresserait de près à certains joueurs dont le contrat expire à la fin de la saison, tels que Marcelo Brozovic et Antonio Rüdiger. Toutefois, un géant européen serait dernièrement entré dans le danse dans ces deux dossiers.

Lors du dernier mercato estival, le PSG a enchaîné d'énormes signatures à 0€ en s'attachant les services de Georginio Wijnaldum, Sergio Ramos, Gianluigi Donnarumma et Lionel Messi. L'été prochain, Leonardo pourrait bien vouloir refaire le coup, puisque le directeur sportif du PSG suivrait entres autres les cas de Marcelo Brozovic et d'Antonio Rüdiger. Les deux joueurs sont dans leur dernière année de contrat avec leur club respectif, à savoir l'Inter et Chelsea. Pour autant, une équipe de Serie A pourrait déjouer les plans du PSG...

Le Milan AC veut Brozovic et Rüdiger en janvier