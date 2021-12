Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Xavi monte au créneau pour un cadre du vestiaire !

Publié le 3 décembre 2021 à 23h30 par H.G.

Alors que Sergi Roberto est critiqué par de nombreux observateurs et que sa situation contractuelle est dans l’impasse, Xavi a tenu à prendre la défense de son joueur.

En fin de contrat le 30 juin prochain, Sergi Roberto se dirige tout droit vers un départ du FC Barcelone en fin de saison dans la mesure où les négocations pour la prolongation de son contrat sont dans l’impasse après que les pourparlers soient tombés à l’eau au début de l’automne. Cependant, Xavi n’a clairement pas l’intention de voir son joueur s’en aller au terme de cet exercice, et c’est pourquoi il a tenu à prendre la défense de Sergi Roberto face aux critiques dont il fait l’objet tout en envoyant un message à la direction du FC Barcelone pour souligner son importance dans l'effectif.

« Il est un joueur fondamental pour l'équipe et c'est ce que j'ai transmis au club »