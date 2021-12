Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Xavi n’a pas dit son dernier mot pour cette star de Guardiola !

Publié le 3 décembre 2021 à 22h30 par A.C.

Le FC Barcelone aurait l’intention d’offrir un ou plusieurs renforts à Xavi, qui en pincerait notamment pour Raheem Sterling.

A peine arrivé, Xavi a rapidement réclamé des renforts à ses dirigeants. Pourtant, les caisses du FC Barcelone sont vides et récemment Joan Laporta a rappelé à son entraineur l’obstacle que représente le salary cap mis en plus par la Liga. « Des renforts en janvier ? Nous essaierons de renforcer l'équipe si l'entraîneur le demande, et il nous l'a demandé, mais nous n'avons pas la marge salariale pour le moment et si nous ne l'avons pas, nous ne pouvons pas signer » a expliqué le président du Barça, dans des propos rapportés par Mundo Deportivo . Pourtant, la presse catalane assure que Xavi pousserait toujours pour avoir au moins une recrue cet hiver, avec le nom de Ferran Torres qui revient régulièrement.

A Barcelone on n’a pas oublié Sterling