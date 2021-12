Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Cette terrible révélation sur le feuilleton Dembélé !

Publié le 4 décembre 2021 à 17h00 par H.G.

Alors que le FC Barcelone voudrait prolonger le contrat d’Ousmane Dembélé, plusieurs incohérences seraient notées entre l’attitude du joueur et celle de son agent.

En fin de contrat le 30 juin prochain, Ousmane Dembélé se dirige doucement mais surement vers un départ libre du FC Barcelone. Aucun accord n’a encore été trouvé entre les deux parties dans le sens d’une prolongation, et ce en dépit du fait que Joan Laporta et Xavi ne cachent pas leur envie de voir l’international français rester encore longtemps dans l’effectif du club catalan. Et pour ne rien arranger, il se pourrait que le joueur et son agent ne soient même pas sur la même longueur d’onde.

Les attitudes du joueur et de son agent ne coïncident pas