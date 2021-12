Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Cavani affiche une grosse ambition pour son avenir !

Publié le 4 décembre 2021 à 16h10 par Th.B.

Apprécié du président Joan Laporta qui semblerait discuter avec ses représentants pour qu’il signe au FC Barcelone, Edinson Cavani aimerait poursuivre en Europe après son potentiel départ libre de tout contrat de Manchester United l’été prochain.

Le FC Barcelone est confronté à de grandes difficultés financières qui ont notamment engendré le départ de Lionel Messi, contre lequel Joan Laporta s’est battu dès son élection à la présidence en mars dernier jusqu’au début du mois d’août. Comme le président du FC Barcelone l’a dévoilé durant le dernier mercato dans le cadre du bilan de l’audit financier qu’il avait réclamé dès sa victoire aux présidentielles du club culé, la dette s’élève à 1,3Md€. De quoi forcer les décideurs à effectuer un sérieux dégraissage et des baisses de salaires au sein de l’effectif à présent entraîné par Xavi Hernandez. Cependant, le président Laporta cultiverait toujours l’ambition d’offrir à la légende blaugrana un groupe compétitif en profitant des belles opérations de marché. Ce qui est le cas d’Edinson Cavani. Sous contrat à Manchester United jusqu’en juin prochain, l’attaquant des Red Devils ne devrait pas prolonger à United et pourrait ainsi s’engager avec le club de son choix à l’issue de la saison, y compris le FC Barcelone. D’ailleurs, le président Joan Laporta maintiendrait le contact avec l’agent de Cavani.

