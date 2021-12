Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Laporta fait le forcing pour l'arrivée de Cavani !

Publié le 4 décembre 2021 à 0h30 par D.M.

Même si Xavi a botté en touche en conférence de presse ce samedi, le FC Barcelone discuterait bien avec l'entourage d'Edinson Cavani pour évoquer une possible arrivée en juin prochain.

« Vous ne m'avez pas entendu avant, n'est-ce pas ? (en référence à une précédente question sur le mercato, ndlr). Je pense que c'est un bon joueur, mais je préfère parler des joueurs que j'ai dans mon équipe ». Interrogé en conférence de presse ce vendredi sur une possible arrivée d’Edinson Cavani, Xavi a esquivé la question. Mais en coulisses, le FC Barcelone aurait lancé les grandes manœuvres dans ce dossier. Le programme espagnol Jugones a indiqué que Joan Laporta avait récemment contacté le frère et agent de Cavani afin de connaître ses plans pour l’avenir. La réponse n’a pas filtré, mais The Times a indiqué que l’attaquant uruguayen voudrait rejoindre le FC Barcelone à la fin de la saison.

Laporta en contact direct avec l'agent de Cavani