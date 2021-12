Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le Barça se lance dans une nouvelle bataille pour cet hiver !

Publié le 4 décembre 2021 à 12h00 par Th.B.

Intéressé par le profil d’Arthur Cabral, le FC Barcelone se verrait dans l’obligation de se frotter à la fois à Newcastle et à West Ham dans la course à la signature de l’attaquant du FC Bâle.

Au cours du mercato hivernal, le FC Barcelone serait susceptible de lancer plusieurs offensives sur le marché des transferts. Du côté de Chelsea, l’administration Joan Laporta garderait un oeil avisé sur les dossiers Timo Werner et Hakim Ziyech, les deux internationaux n’étant pas des éléments indispensables aux yeux de Thomas Tuchel. À Manchester City, ce sont les profils de Ferran Torres et de Raheem Sterling qui retiendraient l’attention des décideurs du FC Barcelone. Et au sein du championnat suisse, la piste menant à Arthur Cabral semblerait prendre de plus en plus d’ampleur les jours passant. Néanmoins, le FC Barcelone serait d’ores et déjà distancé par Newcastle qui, d’après la presse brésilienne, serait sur le point de formuler une offre au FC Bâle.

Le Barça s’en va en guerre avec l’Angleterre pour Cabral !