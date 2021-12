Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Une offensive à 15M€ pour cet attaquant courtisé par Laporta ?

Publié le 4 décembre 2021 à 10h30 par Th.B.

Alors que le FC Barcelone en pincerait pour Arthur Cabral, Newcastle serait sur le point de passer à l’action dans les prochaines heures, laissant le Barça dos au mur dans cette opération…

Malgré des problèmes financiers ayant obligé l’administration Joan Laporta à laisser filer Lionel Messi et à se mettre d’accord avec l’Atletico de Madrid sur le prêt avec option d’achat quasi obligatoire d’Antoine Griezmann, le président du FC Barcelone compterait profiter des prochaines sessions de transfert afin de renforcer l’effectif blaugrana entraîné par Xavi Hernandez. Et pour ce qui est du mercato hivernal, une piste revient avec insistance, celle qui mène à Arthur Cabral, attaquant de 23 ans du FC Bâle où son contrat arrivera à expiration en juin 2023. Néanmoins, le Barça verrait d’ores et déjà ce dossier se compliquer.

Une offre de Newcastle en début de semaine prochaine pour Cabral ?