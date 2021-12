Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Russie, Vente... Michel Salgado sort du silence !

Publié le 4 décembre 2021 à 9h15 par A.M.

Conseiller sportif de Roman Dubov au sein de Total Sports Investments, Michel Salgado dévoile les raisons qui pousse l'entreprise russe à s'intéresser au rachat de l'ASSE.

Après avoir repoussé les offres de Jean-Michel Roussier et Olivier Markarian, l'ASSE a vu d'autres projets bien plus ambitieux se positionner pour racheter le club. A commencer par celui porté par Roman Dubov, président de Total Sports Investments, épaulé dans son projet par le milliardaire russe Sergeï Lomakin, 986e fortune mondiale selon Forbes . Roman Dubov était d'ailleurs présent à Geoffroy-Guichard dimanche pour assister au match contre le PSG et il était notamment accompagné de son conseiller sportif, un certain Michel Salgado. L'ancien latéral droit du Real Madrid est d'ailleurs sorti du silence concernant le projet de TSI pour l'ASSE.

«On cherche un club qui forme et sort de bons joueurs, Saint-Etienne est l'un d'eux»