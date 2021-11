Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Une légende du Real Madrid impliquée dans la vente du club ?

Publié le 30 novembre 2021 à 3h30 par A.M.

Alors que la vente de l'ASSE semble s'accélérer en coulisses, la présence d'un certain Michel Salgado dans les tribunes du stade Geoffroy Guichard dimanche donne un nouvelle indice.

Il y a une semaine Roland Romeyer et Bernard Caïazzo annonçaient « que les garanties juridiques et financières apportées par les candidats sont insuffisantes ». Par conséquent, ni Olivier Markarian ni Jean-Michel Roussier ne seront les futurs repreneurs de l'ASSE. Cependant, la vente du club est loin d'être remise en cause, d'autant plus que L'Equipe révélait ces derniers jours qu'un riche homme d'affaires, classé parmi les plus grandes fortunes du monde, s'était positionné. Et son identité semble désormais connue.

Salgado était à Saint-Etienne