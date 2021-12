Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La succession de Mbappé prend un gros tournant à cause… du Barça !

Publié le 4 décembre 2021 à 14h30 par Th.B.

Intéressé par le profil de Karim Adeyemi, le PSG serait contraint de se frotter au FC Barcelone, particulièrement déterminé à boucler cette opération. Explications.

Certes, à l’occasion de multiples interviews ces dernières semaines, Leonardo a fait part de la détermination de l’ensemble de la direction sportive du PSG de prolonger le contrat de Kylian Mbappé, n’imaginant pas le Paris Saint-Germain sans le champion du monde tricolore. Cependant, sa situation contractuelle est devenue critique puisque le numéro 7 du PSG est entré dans l’ultime année de son contrat expirant en juin prochain et a ouvertement avoué avoir demandé à ses dirigeants de le laisser partir au cours de la dernière intersaison. Ces dernières heures, Marca dévoilait d’ailleurs que le recrutement de Lionel Messi n’aurait pas changé la position du joueur quant à sa décision. Et la potentielle nomination de Zinedine Zidane à la tête de l’effectif parisien n’y changerait rien non plus, malgré toute l’admiration que Mbappé porte à l’ex-entraîneur du Real Madrid. Afin de remplacer Kylian Mbappé, le PSG songe à Erling Braut Haaland comme le10sport.com vous le révélait en exclusivité le 25 août dernier. En outre, la piste menant à Karim Adeyemi serait particulièrement appréciée du comité de direction du PSG. Et l’intérêt du Paris Saint-Germain serait concret !

Le PSG prêt à casser sa tirelire pour Adeyemi, mais…

Ce samedi, El Nacional a évoqué le dossier Karim Adeyemi qui fait couler beaucoup d’encre dans la presse. Afin d’oublier Kylian Mbappé, le PSG estimerait que Adeyemi serait le parfait remplaçant du champion du monde tricolore. D’ailleurs, afin de doubler la concurrence dans ce dossier qui s’annoncerait déjà chaud pour les prochaines semaines, le PSG serait enclin à l’idée d’offrir un gros salaire à l’attaquant du RB Salzbourg. Cependant, Adeyemi serait certes ouvert au fait de quitter le club autrichien pour une grande écurie européenne l’été prochain, mais pas spécialement pour y rejoindre le PSG. La cause ? L’international allemand de 19 ans estimerait qu’il ne bénéficierait pas d’un rôle important autour de Lionel Messi et de Neymar, et son prochain club devrait lui permettre de postuler pour une place dans le groupe de la Mannschaft pour le Mondial 2022 au Qatar en novembre prochain. Karim Adeyemi saurait déjà que Salzbourg le vendra l’été prochain, mais il se pourrait que ce soit le FC Barcelone qui rafle la mise, et non le PSG…

Le Barça en pole pour Adeyemi, un bluff du Real Madrid ?