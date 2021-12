Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mauricio Pochettino fonce dans le mur dans ce dossier sensible !

Publié le 4 décembre 2021 à 15h30 par Hadrien Grenier

Alors que les jeunes du PSG réclament du temps de jeu pour rester au sein de leur club formateur, Mauricio Pochettino semble tout simplement incapable de leur en accorder.

La question de la gestion des jeunes est un sujet sensible depuis ce début de saison au Paris Saint-Germain. Deux garçons concentrent tout particulièrement l’attention, à savoir Xavi Simons et Edouard Michut. Les deux milieux de 18 ans surnagent avec les U19 du club parisien, aussi bien chaque week-end qu’en Youth League. En conséquence, de nombreux observateurs militent pour qu’ils se voient accorder du temps de jeu en équipe première, surtout face au déficit de qualité technique et de créativité dans l’entrejeu parisien en l’absence de Marco Verratti. Dans le même temps, Xavi Simons et Edouard Michut font de ces minutes de jeu une question sine qua non pour rester au sein du PSG à long terme. En fin de contrat le 30 juin prochain, le premier cité pourrait tout simplement s’en aller librement et voudrait prolonger à la seule condition que le club francilien ait un projet clair avec lui. De son côté, Edouard Michut s’est lié à son écurie formatrice jusqu’en 2025 l’été dernier, mais il regretterait déjà son choix face au manque d’opportunités et songerait même à partir dès cet hiver pour aller gratter des minutes ailleurs si l’on en croit les informations dévoilées récemment par Le Parisien . L’enjeu est donc de taille pour Mauricio Pochettino. L’entraîneur argentin doit absolument leur offrir des minutes pour les convaincre que leur avenir peut bel et bien s’écrire à Paris. Seulement voilà, il est clair qu’il n’y parvient pas, et ce même quand il y a de nombreuses absences dans son effectif.

Mauricio Pochettino n’arrive pas à faire monter les jeunes