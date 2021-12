Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un départ hivernal est inéluctable dans l’effectif de Pochettino !

Publié le 4 décembre 2021 à 13h30 par H.G.

Alors qu’il est relégué dans la hiérarchie au Paris Saint-Germain cette saison, tout indique que Layvin Kurzawa va plus que jamais être poussé vers la sortie en janvier en prochain.

Tantôt annoncé à Galatasaray, à Lyon ou dans le viseur d’écuries de Premier League au cours de la dernière fenêtre estivale des transferts, Layvin Kurzawa a finalement décidé de rester au PSG, club au sein duquel il est sous contrat jusqu’au 30 juin 2024. Seulement voilà, l’international français est en cruel manque de temps de jeu tant il est totalement relégué dans la hiérarchie sur le flanc gauche parisien. C’est bien simple, il est derrière Nuno Mendes, Juan Bernat et même Abou Diallo, dont le poste préférentiel est pourtant celui de défenseur central. À tel point que Mauricio Pochettino ne le compte même plus dans ses plans comme en témoigne son temps de jeu famélique depuis le début de saison : 9 minutes lors du Trophée des Champions perdu contre le LOSC (0-1). Le 5 novembre dernier, l'entraîneur du PSG dressait d'ailleurs un constat accablant sur la situation de l'ancien Monégasque. « On a parlé avec lui en début de saison. A son poste il y a plusieurs joueurs. Il s'entraine bien, il est très pro, mais aujourd'hui d'autres joueurs à son poste ont plus de possibilités », confiait-il en conférence de presse. Et la situation ne devrait pas changer tout de suite...

Layvin Kurzawa na plus d’avenir au PSG