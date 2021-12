Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Cette piste hivernale envoie un message lourd de sens sur son avenir !

Publié le 4 décembre 2021 à 15h00 par Th.B.

Alors que le FC Barcelone garderait un oeil sur sa situation dans le cadre d’une éventuelle offensive pour cet hiver, Hakim Ziyech serait prêt à un jour revenir à l’Ajax Amsterdam comme il l’a fait savoir à la presse néerlandaise.

Courtisé par le FC Barcelone alors que son temps de jeu n’est pas vraiment régulier à Chelsea malgré deux matchs joués dans leur intégralité face à Manchester United et la Juventus fin novembre, Hakim Ziyech pourrait bien aller voir ailleurs afin de bénéficier d’un rôle d’incontournable. SPORT a d’ailleurs récemment fait savoir que le FC Barcelone s’intéresserait particulièrement à son profil et à celui de Timo Werner. Le média catalan spécifiait même ces derniers jours qu’une offensive du Barça pour un prêt sans option d’achat pour l’un des deux joueurs serait étudiée par Chelsea. Invité à s’exprimer sur son avenir, Ziyech a partagé un souhait fort.

« J'espère revenir à Ajax un jour »