Mercato - Real Madrid : Cette terrible annonce sur la situation d’Eden Hazard !

Alors qu’Eden Hazard est de nouveau dans le dur au Real Madrid cette saison, le club de la capitale espagnole aurait définitivement perdu foi en l’international belge.

Arrivé au Real Madrid en 2019, Eden Hazard était censé faire oublier le départ de Cristiano Ronaldo à la Juventus survenu un an auparavant. Seulement voilà, l’international belge n’a jamais réussi à convaincre au sein du club de la capitale. Depuis sa venue en provenance de Chelsea, l’attaquant désormais âgé de 30 ans ne fait qu’alterner entre blessures et performances (très) en-dessous des attentes et a ainsi peu à peu perdu la confiance des observateurs des Merengue . Quand cette situation se produit pendant un an, on peut excuser. Quand cela se produit une deuxième saison de suite, on commence à s’alarmer. Mais au bout de trois fois, on comprend simplement qu’Eden Hazard ne parviendra sans doute pas à s’imposer au sein du club de la capitale espagnol et qu’il est une erreur de casting pour le Real Madrid. Et désormais, alors qu’il n’a pris part qu’à 415 minutes de jeu cette saison toutes compétitions confondues pour une passe décisive délivrée en Liga et aucun but inscrit, c’est un sentiment de résignation qui aurait gagné la direction de l’écurie madrilène.

Le Real Madrid n’attend plus rien de la part d’Eden Hazard