Mercato - Real Madrid : Eden Hazard reçoit un appel du pied improbable !

Publié le 2 décembre 2021 à 17h00 par D.M.

Propriétaire de KVC Westerlo en deuxième division belge, Oktay Ercan a lancé un appel à Eden Hazard, annoncé sur le départ.

Arrivé en 2019 au Real Madrid contre un chèque de 115M€, Eden Hazard est déjà annoncé sur le départ. Goal a récemment indiqué que l’international belge pouvait quitter le club espagnol à la fin de la saison pour relancer sa carrière. Agé de 30 ans, le joueur n’est jamais parvenu à enchaîner les bonnes prestations sous le maillot du Real Madrid en raison notamment de multiples pépins physiques. Et alors qu’un départ est d’actualité, Hazard a reçu un appel de Belgique.

« Peut-être qu'il finira sa carrière ici »