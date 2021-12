Mercato - OM : Gros rebondissement pour ce crack argentin !

Foot - Mercato - OM

Alors que Vélez Sarsfield a officialisé le départ de Thiago Almada vers Atlanta, le club de MLS dément l'arrivée du jeune argentin. Une aubaine pour l'OM ?

L'été dernier, l'OM n'a pas chômé en bouclant l'arrivée de 11 joueurs. Cependant, Pablo Longoria n'a pas réussi à boucler tous les dossiers ouverts. En effet, Jorge Sampaoli souhaitait voir débarquer Thiago Almada. En vain. Et alors que la piste semblait toujours active, ce dossier s'est définitivement refermé vendredi soir avec le communiqué de Vélez Sarsfield qui officialise le départ du jeune milieu offensif argentin vers Atlanta United pour environ 14M€. Un transfert qui doit être effectif en février 2022.

Mais Atlanta United vient totalement relancer ce dossier. Par le biais d'un communiqué diffusé sur Twitter , le club de MLS dément fermement un accord définitif pour le transfert de Thiago Almada. « Nous avons vu des rapports concernant Thiago Almada. Nous ne nous sommes pas engagés à acquérir le joueur pour le moment ; nous pouvons confirmer que nous conservons une option exclusive de transfert définitif du joueur. L'option s'étend jusqu'en 2022. Nous ne ferons aucun autre commentaire sur le joueur pour le moment », explique ce communiqué. Par conséquent, l'OM aura peut-être encore son mot à dire dans ce dossier.

We have seen reports about Thiago Almada. We have not committed to acquiring the player at this time; we can confirm that we retain an exclusive option to permanently transfer the player. The option extends into 2022. We will have no further comment on the player at this time.