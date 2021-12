Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Achraf Hakimi lâche ses vérités sur ses débuts à Paris !

Publié le 4 décembre 2021 à 14h45 par La rédaction

Découvrant un nouveau championnat cette saison, Achraf Hakimi a eu besoin d'un temps d'adaptation. Mais le Marocain semblait déjà bien renseigné sur la Ligue 1.

Après avoir joué en Liga (avec le Real Madrid), en Bundesliga (Borussia Dortmund) et en Serie A (Inter), Achraf Hakimi a découvert un nouveau championnat cette saison. L’été dernier, le Marocain s’est engagé avec le PSG jusqu’en juin 2026. Et le latéral droit de 23 ans s’est très vite imposé dans le onze de départ de Mauricio Pochettino. Achraf Hakimi a pris part à 21 rencontres toutes compétitions confondues dont 19 en tant que titulaire. Cependant, comme tout joueur qui découvre un nouveau championnat, le Marocain a eu besoin d’un temps d’adaptation en Ligue 1. Mais le nouveau défenseur parisien semblait déjà bien renseigné.

« Les équipes et le niveau ici sont très relevés »