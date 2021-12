Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Prolongation, Barcelone… Quel avenir pour Xavi Simons ?

Publié le 2 décembre 2021 à 17h30 par T.M.

Peinant à avoir sa chance avec l’équipe première du PSG, Xavi Simons pourrait donc aller tenter sa chance loin du Parc des Princes. Et ça tombe bien, ce ne sont pas les portes de sortie qui manqueraient pour le Néerlandais.

En chipant Xavi Simons au FC Barcelone, le PSG avait réalisé un coup intéressant. Bien qu’inexpérimenté au plus haut niveau, le Néerlandais était déjà une marque à lui tout seul. Toutefois, aujourd’hui, ce pari est loin d’être payant. En effet, l’ancien pensionnaire de La Masia n’a toujours pas eu une réelle chance de jouer avec Mauricio Pochettino, qui l’a davantage laissé briller avec les U19 du PSG. Une situation qui jette forcément un grand froid sur l’avenir de Xavi Simons au PSG. Le joueur de 18 ans est dans sa dernière année de contrat et un départ libre pourrait donc se profiler. A moins qu’il ne prolonge avec le club de la capitale, mais pour cel, Leonardo devra avoir les bons arguments…

Une prolongation au PSG ?

Alors que Xavi Simons ne joue pas avec le PSG, cela pourrait donc poser problème au moment d’envisager une prolongation. En effet, récemment, Fabrizio Romano expliquait que malgré les discussions entre le PSG et Mino Raiola, agent du Néerlandais, aucun accord n’avait été trouvé. Et pour cause. Le clan Simons réclamerait des garanties et notamment s’assurer une présence au sein de l’équipe première afin de s’assurer un temps de jeu à l’avenir. Leonardo est-il alors prêt à répondre à cela ? Selon les dernières informations de TeamTalk , les discussions se poursuivraient toujours en coulisse et pour satisfaire les envies de jouer de Xavi Simons, le PSG serait prêt à le laisser partir en prêt en janvier s’il donnait son accord pour ce nouveau contrat.

On s’arrache Xavi Simons en Europe !

Xavi Simons pourrait donc continuer sa carrière au PSG, mais il pourrait également s’en aller libre à la fin de la saison. Et à ce moment, le Néerlandais devrait alors avoir l’embarras du choix puisque plusieurs pistes ont déjà été révélées pour lui, à commencer notamment par un retour au FC Barcelone. Suite au retour de Joan Laporta, le club catalan veut redonner une place importante aux jeunes joueurs, cela pourrait donc être le cas avec Xavi Simons, qui connait bien les Blaugrana, ayant fréquenté le centre de formation avant d’aller au PSG. Mais d’autres pistes existeraient puisque Manchester City serait également attentif à la situation du Parisien, tandis que les Glasgow Rangers seraient très intéressés à l’idée d’offrir Xavi Simons à son compatriote néerlandais, Giovanni van Bronckhorst. A suivre…