Mercato - Barcelone : Feu vert pour le Barça dans l’opération Cavani ?

Publié le 5 décembre 2021 à 6h00 par Th.B.

Le FC Barcelone serait susceptible de lancer une offensive auprès d’Edinson Cavani à l’occasion du prochain mercato estival. Et la volonté première de l’Uruguayen serait de poursuivre en Europe après Manchester United.

Après deux saisons passées à Manchester United, le temps des adieux pourrait intervenir à l’issue de la saison entre les Red Devils et Edinson Cavani. En effet, son contrat arrivera alors à expiration et une prolongation pourrait ne pas lui être proposée. De quoi inciter ses représentants à commencer à scruter le marché pour qu’il puisse avoir quelques portes de sortie claires à disposition dans les prochaines semaines. En quête de jolis coups, le FC Barcelone garderait un oeil sur Cavani et aurait déjà entamé les négociations avec son agent d’après le journaliste Rudy Galetti.

Cavani veut poursuivre en Europe