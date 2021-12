Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Le verdict est tombé pour cette star d'Ancelotti !

Publié le 5 décembre 2021 à 9h00 par A.D.

En fin de contrat le 30 juin avec le Real Madrid, Isco serait condamné à faire ses valises en 2022. Alors qu'il ne disposerait pas d'offres concrètes, le milieu offensif espagnol ne devrait pas prendre le large en janvier, mais plutôt le 1er juillet.

Alors qu'il faisait le plus grand bonheur de Malaga, Isco a tapé dans l'oeil du Real Madrid. A tel point que le club merengue a déboursé environ 30M€ pour s'offrir ses services à l'été 2013. Dans une situation difficile actuellement, Isco ne devrait pas faire long feu à la Maison-Blanche . Sachant qu'il a débuté sa neuvième saison avec le Real Madrid, le milieu offensif espagnol serait d'ores et déjà assuré de jouer dans un nouveau club en 2022-2023.

Isco va quitter le Real Madrid le 1er juillet