Mercato - Barcelone : Une offensive à 55M€ pour cette star de Xavi ?

Publié le 5 décembre 2021 à 7h30 par B.C.

Alors que Xavi a récemment déclaré que Frenkie De Jong était intransférable, Manchester United serait intéressé par le milieu du FC Barcelone.

L’été dernier, le FC Barcelone a subi des pertes importantes en raison de ses problèmes financiers. La prolongation de Lionel Messi n’a pas pu être actée tandis qu’Antoine Griezmann a été prêté avec option d’achat à l’Atlético de Madrid afin d’alléger la masse salariale. À en croire la presse espagnole, d’autres départs pourraient prochainement être à signaler au Barça, et le nom de Frenkie de Jong a notamment circulé. Cependant, Xavi s’est montré clair concernant l’avenir du Néerlandais : « Oui, Frenkie de Jong est intransférable, très important, capable de faire la différence et l'autre jour il a fait la différence, avec la dernière passe, le but. » Le départ de Frenkie De Jong n’est donc pas d’actualité au Barça, alors que Manchester United serait pourtant très intéressé par le milieu.

Manchester United aurait tenté sa chance pour De Jong