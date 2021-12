Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un nouveau coup à la Messi à venir au PSG ?

Publié le 5 décembre 2021 à 2h15 par G.d.S.S.

Alors qu’Ousmane Dembélé arrivera en fin de contrat avec le FC Barcelone en juin prochain, la direction du club catalan craindrait fortement une offensive du PSG pour récupérer gratuitement l’international français, comme ce fut le cas avec Lionel Messi l’été dernier.

« C'est un joueur très important et je crois toujours qu'il peut être le meilleur joueur à son poste. Il est un exemple et je lui ai fait comprendre très clairement le projet que nous avons avec lui et il sera vital pour nous. Je ne me lancerai pas dans la question des chiffres, mais en ce qui concerne le projet, je pense qu'il pourrait finir par faire pencher la balance », confiait récemment Xavi en conférence de presse au sujet d’Ousmane Dembélé, affichant donc clairement son envie de le voir prolonger son contrat avec le FC Barcelone qui arrive à expiration. En attendant, la menace d’un départ libre est bien pesante au Barça concernant Dembélé, et le PSG pourrait entrer dans la danse…

Barcelone craint le PSG pour Dembélé

En effet, comme l’a révélé Sport samedi, la direction du FC Barcelone craint déjà l’hypothèse de voir le PSG se manifester et formuler une offre de contrat pour Ousmane Dembélé dans les mois à venir, de la même manière qu’il avait réussi son coup de maitre avec Lionel Messi l’été dernier. Affaire à suivre…