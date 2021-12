Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Qatar a tenté un gros coup sur le marché des transferts…

Publié le 5 décembre 2021 à 2h00 par G.d.S.S.

Recruté par le Real Madrid en toute fin de mercato estival, Eduardo Camavinga aurait pourtant pu connaître une trajectoire bien différente puisque le PSG a également tenté de le faire venir cet été.

À son arrivée au Real Madrid bouclée dans les dernières heures du mercato estival pour 32M€, Eduardo Camavinga avait justifié son choix porté vers le club merengue : « Quand j'ai su que je pouvais signer à Madrid, je n'y ai pas pensé. Le premier facteur pour moi était le plaisir de réaliser le rêve de jouer pour le Real Madrid, de jouer avec des footballeurs qui vont m'apprendre beaucoup de choses », avait indiqué l’ancien milieu de terrain du Stade Rennais lors de sa conférence de présentation. Pourtant, Camavinga avait l’embarras du choix sur le marché…

Le PSG a tout tenté pour Camavinga, mais…

Comme l’a révélé Marca samedi, le PSG faisait notamment partie des prétendants en course cet été pour Eduardo Camavinga, et une offre de contrat avait même été formulée à l’ancienne pépite du Stade Rennais de la part du Qatar. Mais finalement, Camavinga a préféré snober le PSG et opter pour un challenge au Real Madrid...