Mercato - Real Madrid : Benzema, Ancelotti... Ces révélations de taille sur l'intégration de Camavinga !

Arrivé au Real Madrid en août dernier, Eduardo Camavinga peut compter sur le soutien de nombreux de ses coéquipiers et notamment sur Karim Benzema, qui a joué un grand rôle dans son intégration.

La Ligue des talents a perdu l’un de ses joyaux lors du dernier mercato estival. Considéré comme l’un des éléments les plus prometteurs du championnat français, Eduardo Camavinga avait fait les beaux jours de Rennes ces dernières saisons. Mais la formation bretonne était devenue trop petite pour le milieu de terrain, désireux de rejoindre un club lus huppé afin de poursuivre sa progression. Comme annoncé alors par le 10Sport.com en exclusivité, nombreuses équipes de Premier League avaient coché son nom comme Manchester United ou Arsenal. En France, le PSG espérait se l’offrir pour renforcer son entrejeu. Un intérêt confirmé ce samedi par le quotidien espagnol Marca. Mais Eduardo Camavinga avait repoussé l'offre de Leonardo, pour rejoindre le Real Madrid. Lors des dernières heures du mercato, la formation merengue , qui avait auparavant essuyé un terrible échec avec Kylian Mbappé, mettait la main sur le milieu de terrain pour 31M€. Lié au Real Madrid jusqu’en 2027, l’international français avait justifié son choix lors de sa présentation : « Je suis très heureux, c'est un rêve depuis que je suis tout petit, je voulais jouer pour Madrid. Je vais essayer de donner le meilleur de moi-même. (...) Honnêtement, le premier facteur n'est pas l'argent, c'est le plaisir de réaliser un rêve que j'ai depuis que je suis enfant. Quand j'ai su que je pouvais signer à Madrid, je n'y ai pas pensé. Le premier facteur pour moi était le plaisir de réaliser le rêve de jouer pour le Real Madrid, de jouer avec des footballeurs qui vont m'apprendre beaucoup de choses ».

