Mercato - Barcelone : Ces nouvelles révélations sur la grande priorité de Xavi !

Publié le 5 décembre 2021 à 1h00 par A.C.

A peine arrivé au FC Barcelone, Xavi a glissé un nom à ses dirigeants avec Ferran Torres de Manchester City, qui pourrait débarquer dès cet hiver.

Le vent du changement souffle sur le FC Barcelone, depuis l’arrivée de Xavi. L’ancien milieu de terrain semble déterminé à faire le nécessaire pour redorer le blason de son club de cœur et cela devrait inévitablement passer par le recrutement. Le Barça ne roule pas sur l’or, mais Xavi voudrait tout de même renforcer son effectif lors du mercato hivernal avec une cible bien définie : Ferran Torres de Manchester City. Actuellement blessé, l’ailier aurait demandé à Pep Guardiola et à ses dirigeants de le laisser rejoindre Xavi au Barça, mais les Citizens réclameraient tout de même plus de 50M€ pour le lâcher.

10% du montant du transfert de Ferran Torres iront à Valence