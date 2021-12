Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Gros coup de froid pour Xavi dans ce dossier brûlant !

Publié le 4 décembre 2021 à 19h00 par D.M.

Manchester City réclamerait la somme de 70M€ pour laisser filer Ferran Torres lors du prochain mercato hivernal. Un chiffre trop important pour le FC Barcelone.

Le mercato hivernal ouvrira ses portes dans les prochaines semaines. L’occasion pour le FC Barcelone de se renforcer à plusieurs postes et notamment dans le secteur offensif. Malgré ses énormes difficultés financières, la formation blaugrana aurait activé de nombreuses pistes et notamment celle menant à Ferran Torres. Un intérêt confirmé ce vendredi par Joan Laporta. « Il [Torres] est l'un des joueurs que nous avons en ligne de mire, mais il y en a beaucoup d'autres. Il faut attendre et voir comment tout se passe » a déclaré le FC Barcelone dans un entretien à TV3 . Selon la presse espagnole, le dirigeant catalan aurait trouvé un accord total avec Torres, qui souhaite retourner en Espagne.

Torres trop cher pour le FC Barcelone