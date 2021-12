Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un protégé de Tuchel annonce la couleur pour son avenir !

Publié le 4 décembre 2021 à 16h30 par Th.B.

Alors que son nom figurerait dans les petits papiers du FC Barcelone, Hakim Ziyech a clairement fait savoir qu’il comptait se battre à Chelsea pour bénéficier d’une place de titulaire régulier sous Thomas Tuchel tout en se livrant sur sa relation avec l’entraîneur des Blues ainsi qu'en dévoilant une ambition pour son avenir.

Au cours du dernier mercato estival, le FC Barcelone a été contraint de dégraisser son effectif en raison de la dette qui s’est accumulée ces dernières années au Barça et qui s’élève à 1,3Md€ comme Joan Laporta l’a confié à la mi-août. Lionel Messi, Antoine Griezmann et Ilaix Moriba ont notamment plié bagage lorsque de sérieuses diminutions salariales au sein de l’équipe première. Cependant, avec la nomination de Xavi Hernandez au poste d’entraîneur au début du mois de novembre, le FC Barcelone serait prêt à profiter de belles opportunités sur le marché des transferts que ce soit pour cet hiver ou l’été prochain. El Nacional a d’ailleurs confié ce samedi que le plan du Barça serait d’investir entre 40 et 60M€ pour boucler le transfert de Karim Adeyemi, sur le départ du côté du RB Salzbourg. Et cet hiver, le club culé aurait la possibilité de mettre la main sur l’une des deux stars suivantes : Timo Werner ou Hakim Ziyech d’après SPORT qui a révélé ces derniers jours qu’une offre de prêt même sans option d’achat pourrait être étudiée voire acceptée par Chelsea, Thomas Tuchel ne voyant pas les des deux attaquants comme des éléments incontournables . En ce qui concerne l’international marocain, les dés ne seraient pas encore jetés.

Ziyech fait un point sur sa situation à Chelsea et sur son avenir !