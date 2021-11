Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Une piste de Xavi annonce la couleur pour son avenir !

Publié le 20 novembre 2021 à 10h30 par Th.B.

Bien qu’il ne dispose pas d’un statut de titulaire indiscutable à Chelsea, Hakim Ziyech n’aurait pas émis le souhait d’aller voir ailleurs selon Thomas Tuchel, bien que le FC Barcelone notamment serait sur les rangs pour l’accueillir.

Et si Hakim Ziyech quittait Chelsea cet hiver, soit 18 mois après son arrivée dans l’Ouest de Londres ? L’ancien ailier de l’Ajax Amsterdam ne parvient pas à s’installer concrètement dans la ligne d’attaque de Chelsea. De quoi donner des idées au FC Barcelone qui chercherait à renforcer son secteur offensif au cours du prochain mercato hivernal. SPORT a évoqué cette semaine un intérêt du FC Barcelone pour Ziyech dans le cadre d’un prêt cet hiver. Néanmoins, après avoir nié le désir de voir partir Hakim Ziyech, Thomas Tuchel a fait passer un message important sur les plans de l’international marocain pour la suite.

« Hakim n'était pas dans mon bureau pour exprimer un tel souhait »