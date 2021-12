Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Xavi lance un nouveau message fort pour Dembélé !

Publié le 4 décembre 2021 à 20h00 par A.C.

En marge de sa première défaite sur le banc du FC Barcelone face au Real Bétis (0-1), Xavi a fait une sortie remarquée au sujet d’Ousmane Dembélé, dont le contrat se termine dans seulement quelques mois.

C’est le gros dossier du moment au FC Barcelone. Considéré comme un joueur fondamental par Xavi qui est arrivé cet hiver, Ousmane Dembélé se rapproche dangereusement de la fin de son contrat. Dans seulement quelques semaines il pourrait déjà faire un premier pas vers un départ, puisqu’il sera libre de négocier avec le club de son choix. La presse catalane assure que la priorité de Dembélé resterait le Barça, mais sa situation a éveillé l’intérêt de plusieurs clubs, notamment en Premier League.

« Il y a un Barça avec Dembélé et un Barça sans lui »