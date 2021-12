Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Raiola tient une nouvelle piste XXL pour Donnarumma !

Publié le 5 décembre 2021 à 9h15 par A.C.

A peine arrivé au Paris Saint-Germain, Gianluigi Donnarumma pourrait bien filer ailleurs face à la concurrence de Keylor Navas.

C’est l’un des gros feuilletons de la saison. Arrivé au Paris Saint-Germain auréolé d’un titre de champion d’Europe, mais également une distinction de meilleur joueur de la compétition, Gianluigi Donnarumma doit se contenter de jouer les doublures derrière Keylor Navas. L'Italien assure publiquement accepter cette hiérarchie, mais plusieurs indiscrétions provenant d’Italie disent le contraire. Cette situation pourrait même entrainer un départ, avec Mino Raiola qui serait prêt à pousser Donnarumma à quitter le PSG pour rejoindre la Juventus, le FC Barcelone ou encore le Bayern Munich.

Donnarumma à Manchester United pour remplacer De Gea ?