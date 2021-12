Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Raiola ne manque pas de solutions pour Donnarumma !

Publié le 3 décembre 2021 à 22h45 par A.C.

Gianluigi Donnarumma ne joue pas avec continuité au Paris Saint-Germain et Mino Raiola pourrait bien trancher, en poussant pour un départ.

En Italie, on ne comprend toujours pas. Élu meilleur joueur de l’Euro et titulaire indiscutable en club comme en sélection, Gianluigi Donnarumma doit se contenter du rôle de doublure au Paris Saint-Germain, derrière Keylor Navas. Une situation qui pourrait rapidement devenir problématique, alors que son entourage aurait clairement réclamé un plus gros temps de jeu au PSG. Son agent Mino Raiola serait d’ailleurs déjà prêt à ratisser le marché pour trouver un nouveau club à son protégé, avec notamment la Juventus.

Un retour en Italie à écarter pour Donnarumma, mais...