Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette nouvelle bombe lâchée sur l'avenir de Mbappé !

Publié le 3 décembre 2021 à 21h10 par A.C.

Au Real Madrid on semble être dans les starting-blocks pour Kylian Mbappé, dont le contrat avec le Paris Saint-Germain se terminera en juin prochain.

Si l’on s’en fie à la presse espagnole, ça ne fait plus aucun doute : Kylian Mbappé sera un joueur du Real Madrid la saison prochaine. Le contrat qui le lie au Paris Saint-Germain se termine dans seulement quelques mois et à moins d’un énorme coup de théâtre, il ne devrait pas prolonger. Les Madrilènes pourraient d’ailleurs faire un premier pas dès le 1er janvier prochain, soit dans moins d’un mois ! A partir de cette date fatidique, la star du PSG pourra en effet librement négocier avec le club de son choix...

Tout est déjà bouclé depuis un an et demi