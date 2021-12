Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Cette énorme sortie sur une piste annoncée du Barça !

Publié le 5 décembre 2021 à 7h00 par D.M.

Le président de la Real Sociedad s'est exprimé sur l'avenir d'Adnan Januzaj, annoncé par certains médias espagnols dans le viseur du FC Barcelone.

Le mercato hivernal ouvrira ses portes le 1er janvier prochain. Malgré ses énormes difficultés financières, le FC Barcelone compte bien se montrer actif lors de la prochaine session de transferts. « Il est encore trop tôt pour le dire. Le club travaille pour se renforcer sur le marché hivernal. Si nous voulons nous renforcer, quelqu'un devra partir car la situation économique n'est pas bonne » a confié Xavi en conférence de presse. Plusieurs noms ont été annoncés dans le viseur du FC Barcelone ces derniers jours comme Ferran Torres (Manchester City) ou encore Edinson Cavani (Manchester United).

« J'ai l'espoir qu'il restera ici, qu'il restera avec nous »