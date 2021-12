Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Lionel Messi a refusé un très beau cadeau de Neymar !

Publié le 5 décembre 2021 à 3h30 par A.M.

Après l'obtention de son septième Ballon d'Or, Lionel Messi a révélé que Neymar lui avait proposé son numéro 10 au moment de sa signature au PSG.

L'été dernier, Lionel Messi a été contraint de quitter le FC Barcelone où son contrat n'a pas pu être prolongé. L'Argentin s'est donc engagé avec le PSG où il retrouve certains joueurs qu'il connaît bien à l'image de Leandro Paredes, Angel Di Maria et Neymar. Le Brésilien a d'ailleurs proposé à Lionel Messi de lui céder son numéro 10, que La Pulga portait depuis longtemps au Barça.

Messi refuse le 10 de Neymar