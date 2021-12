Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Entre le PSG et Donnarumma, c’était «presque écrit» !

Publié le 4 décembre 2021 à 4h30 par T.M.

Cet été, Gianluigi Donnarumma a posé ses valises au PSG. Un transfert qui devait arriver tôt ou tard selon les dires de l’Italien.

Si le PSG a pu compter sur un grand Keylor Navas ces dernières saisons, cela n’a pas empêché le club de la capitale d’aller chercher Gianluigi Donnarumma. Il faut dire que l’opportunité était énorme puisque l’Italien était libre de tout contrat. Leonardo s’est alors démené pour trouver un terrain d’entente avec Mino Raiola et il a donc fini par arriver à ses fins. Un soulagement pour le PSG, qui cherchait à recruter Donnarumma depuis un certain temps déjà.

« Cela faisait un bon bout de temps que le PSG me suivait »