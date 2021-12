Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Florentino Perez a fixé sa grande priorité pour le recrutement hivernal !

Publié le 5 décembre 2021 à 8h30 par D.M.

Florentino Perez voudrait se montrer actif dans le sens des départs lors du prochain mercato hivernal. Le président du Real Madrid va chercher à se séparer de nombreux joueurs en fin de contrat afin de récupérer des liquidités.

Le Real Madrid préparerait du lourd pour le prochain mercato estival. Le club espagnol est annoncé, depuis plusieurs années, sur les traces de Kylian Mbappé (PSG) et va chercher à le faire venir dans les prochains mois. Par ailleurs, la formation espagnole aurait coché le nom d’Erling Haaland, aussi dans le viseur du PSG selon les informations exclusives du 10Sport.com. Mais avant de s’attaquer à ces deux dossiers, le Real Madrid va essayer de dégraisser son effectif lors du prochain mercato hivernal.

« Ce sera seulement des sorties »