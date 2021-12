Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Lionel Messi se fait dézinguer avec la révélation de Suarez !

Publié le 6 décembre 2021 à 3h00 par G.d.S.S.

Alors que Lionel Messi semble vivre une intégration délicate depuis son arrivée au PSG, Luis Suarez a lâché une confidence troublante à ce sujet. Ce qui n’a pas du tout plu à Daniel Riolo…

Récemment interrogé par le média argentin TNT Sports, Luis Suarez se confiait sur les premiers mois de Lionel Messi au PSG et indiquait clairement que son ancien coéquipier avait du mal à se faire à sa nouvelle vie en France : « Il m'a dit qu'il souffrait beaucoup en jouant dans le froid et sous la neige. Il faut s'habituer au froid ici, c'est sûr », indiquait l’ancien buteur du FC Barcelone sur Messi. Des propos assez troublants, et qui ne sont pas forcément bien passés en France…

Riolo tacle Messi